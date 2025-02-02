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Giriş Tarihi: 2.2.2025 16:01 Son Güncelleme: 2.2.2025 16:01

8 Gollü maçta kazanan Kasımpaşa!

Yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçına çıkan Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 mağlup etti.

8 Gollü maçta kazanan Kasımpaşa!

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 5-3 mağlup oldu.

KASIMPAŞA'DAN 9 DAKİKADA 4 GOL

Adana Demirspor 13. dakikada Tolga Kalender, 57. dakikada Nabil Alioui ve 89. dakikada Abat Aimbetov'un golleriyle iki kez öne geçse de konuk ekip 73. ile 82. dakikalar arasında dört kez ağları sarsarak farkı açtı.

16 ve 82. dakikada Mamadou Fall, 73. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic, 75. dakikada Aytaç Kara ve 79. dakikada Can Keleş'in golleri Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.

İstanbul temsilcisi bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 28'e çıkardı ve 8. sırada yer aldı. 5 puanda kalan Adana Demirspor ise son basamakta bulunuyor.

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8 Gollü maçta kazanan Kasımpaşa!
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