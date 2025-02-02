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Giriş Tarihi: 2.2.2025 12:36 Son Güncelleme: 2.2.2025 12:36

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR'ı Belçikalı Bert Put oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Belçikalı hakem Bert Put oldu.

İHA
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Belçikalı Bert Put oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakada 4. hakem Batuhan Kolak olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR koltuğunda Bert Put oturacak, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da eşlik edecek.

Ligde bugün 13.30'da Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanacak maçta VAR olarak İtalyan hakem Fabio Maresca, saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasında Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak.

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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR'ı Belçikalı Bert Put oldu
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