Fenerbahçe’de 28 günde 8 maç!

Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

Alanyaspor deplasmanı, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Kasımpaşa ve Anderlecht maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray derbisine gidecek. Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK'nın evinde gerçekleşecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3 isim sarı kart görmesi durumda bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.