İlhan Palut: 9 kişi kalınca işimiz daha da zorlaştı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "İyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin değişik opsiyonlarla başlayabileceği bir oyundu. Fenerbahçe'nin çeşitli opsiyonlarına çalıştık. Bunun yanında Fenerbahçe'nin yaptığı transferle beraber sistem dışında hangi oyuncularla başlayacağını tahmin etmek kolay değildi. Bu dizilişe karşı yaptığımız hazırlıkları hatırlatarak sahaya çıktık. Maç planımıza uygun oynandı. Kazandığımız topların değerini çok iyi bildik. 2 gol attık, attırabileceğimiz pozisyon vardı. Belki 3'ü bulabilirdik. Hem penaltı olan hem 10 kişi bırakan pozisyon... İkinci yarı başlarken oluşabilecek en kötü senaryoydu. İkinci yarıya başlarken çok fazla atak girişimi yapamayabileceğimizi tahmin ettim. Kompakt bir oyun oynadık. Dzeko, En Nesyri, Szymanski ve Talisca ile etkili olabilirdiler. 9 kişi kalınca işimiz daha da zorlaştı. Karambolden 1 gol daha yedik. 90'ıncı dakikada 3'üncü golü yedik. 3-2 olduktan sonra takımımız 9 kişi kalmasına rağmen gol atabilir miyim diye saldırmaya başladı. 1 şut attık, olabilirdi. Burada olup, olmaması değil kaleci hariç 8 kişiyle puanı zorlamamız pozitifti. Oyuncularım ne dediysem onu yaptılar. Bizim için asl olan istikrarı yakalamak. Bu mücadeleyi rakip fark etmeden göstermeliyiz. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

'MAÇI GEÇ BAŞLATARAK ÇOCUK GİBİ TEPKİ VERMEYİZ'

İlhan Palut, 'İkinci yarıya bilerek mi geç çıktınız' şeklinde gelen soruyu "Biz Süper Lig maçlarının hepsine saygı duyuyoruz. Maçı geç başlatarak çocuk gibi tepki verme tarzımız olamaz. Hakem cesurdu, çok cesurdu. Bir büyük maçın yönetmesi onun için garanti" diye cevapladı.

'OYNATTIĞIM FUTBOLLA GÜNDEME GELMEK İSTİYORUM'

Kendisinin spor adamı olduğunu ve algıyı beceremediğini aktaran İlhan Palut, "10 kişi kaldığımız zaman neler yapabiliriz, 9 kişi kaldığımız zaman neler yapabiliriz. Algıyı beceremem. Ben spor adamıyım. Bunun tam tersi görünen antrenörlerimiz de var. Ben böyle yapmak istemiyorum, sadece oynattığım futbolla gündeme gelmek istiyorum" dedi.

Rachid Ghezzal'ın oyundan çıkarken kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuşan Palut, "Bu söyleyenin formasına göre değişir. Çok basit oluyor. Hakem cesurdu" ifadelerini kullandı.