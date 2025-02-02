Şenol Güneş: Orta saha ve stoper de alacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularına eleştiride bulundu. "Çok basit top kayıpları yaptık" diyen deneyimli hoca, "Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Çok hata yaptık, agresif olmadık.
10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Deplasmanda galip gelememe durumumuz vardı. Son vermek istiyorduk, olmadı. Kendi oyunumuzun altındaydık"
yorumunu yaptı. Güneş transferler için şunları söyledi: ''Savic döndü ama yine de stoper alacağız. Genç ya da tecrübeli orta saha da bakacağız. Zubkov'un transferi bitti, hayırlı olsun.
İyi bir futbolcu, umarım takıma katkı sağlar."
TRABZONSPOR ZUBKOV'A KAVUŞTU
Bordo-mavililer, daha önce anlaşma yaptığı Oleksandr Zubkov'u dün akşam Trabzon'a getirdi.
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.
Zubkov transferi için Karadeniz ekibi ile Shakhtar Donetsk arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Ukraynalı milli futbolcu bu sezon Shakhtar'da 19 maçın 16'sında ilk 11'de başlarken 7 gol, 4 asist üretti. Zubkov, 2 gol ve 1 asisti Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.