Şenol Güneş: Orta saha ve stoper de alacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularına eleştiride bulundu. "Çok basit top kayıpları yaptık" diyen deneyimli hoca, "10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Deplasmanda galip gelememe durumumuz vardı. Son vermek istiyorduk, olmadı.yorumunu yaptı. Güneş transferler için şunları söyledi:İyi bir futbolcu, umarım takıma katkı sağlar."Bordo-mavililer, daha önce anlaşma yaptığı28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardındanZubkov transferi için Karadeniz ekibi ile Shakhtar Donetsk arasında yapılan görüşmelerdeUkraynalı milli futbolcu bu sezon Shakhtar'da 19 maçın 16'sında ilk 11'de başlarken 7 gol, 4 asist üretti. Zubkov, 2 gol ve 1 asisti Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.