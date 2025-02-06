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Giriş Tarihi: 6.2.2025

Ligde kaybolan Bodrum kupada hayat buldu!

Ege ekibi, Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Golleri Gökdeniz (2) ve Dimitrov attı

Ligde kaybolan Bodrum kupada hayat buldu!
Düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Volkan Demirel ile yollarını ayıran Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda kendini buldu. D Grubu 2. hafta mücadelesinde evinde Onvo Antalyaspor'u ağırlayan ve müsabakaya teknik sorumlu Serdar Özdemir yönetiminde çıkan Ege temsilcisi, Gökdeniz Bayrakdar (2) ve Zdravko Dimitrov'un golleriyle 3-1 kazandı. Antalya'nın tek sayısını ise Andros Townsend kaydetti. Bu arada eski takımına karşı mücadele ettiği karşılaşmanın 6. ve 84. dakikalarında ağları havalandıran Gökdeniz, sevinç gösterisinde bulunmadı.
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Ligde kaybolan Bodrum kupada hayat buldu!
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