Ligde kaybolan Bodrum kupada hayat buldu!

Düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Volkan Demirel ile yollarını ayıran Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda kendini buldu.Antalya'nın tek sayısını ise Andros Townsend kaydetti. Bu arada eski takımına karşı mücadele ettiği karşılaşmanın 6. ve 84. dakikalarında ağları havalandıran Gökdeniz, sevinç gösterisinde bulunmadı.