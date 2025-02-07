Kupaya Japon yapıştırıcı

Süper Lig'in flaş takımı Göztepe, Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esiyor. İzmir ekibi B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmada ev sahibi takım, ikinci devrede baskısını artırdı. 58. dakikada sahneye çıkan Japon oyuncu Kuryu Matsuki attığı golle Göztepe'ye galibiyeti getirdi. İlk haftada Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, ikide iki yaparak 6 puana ulaştı ve ikinci sıraya yerleşti. Selçuk İnan'ın ekibi kırmızı-siyahlılar ise 3 puanda kaldı.

İSTANBULSPOR KISA KESTİ: 2-0

B Grubu mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-siyahlı takım, 7. dakikada öne geçti. Dağhan Erdoğan'ın Kasımpaşa ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Krstovski, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi: 1-0. 32'de Yunus Atakaya'nın ceza sahası önünde yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. İstanbulspor, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken Kasımpaşa, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

ALANYASPOR DÖRT KÖŞE: 4-1

TÜRKİYE Kupası A Grubu'nda Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ikinci maçında galibiyetle tanıştı. Ev sahibi takım perdeyi erken açtı. 7. dakikada 18 yaşındaki Arda Usluoğlu takımını öne geçirdi. 24'te ise Karagümrüklü Anıl kendi ağlarını vurdu. 26'da Bera Çeken skoru 3-0 yaptı. 40'ta Barış Kalaycı İstanbul ekibini umutlandırsa da 67'de Florent Hadergjonaj penaltıdan tabelayı belirledi: 4-1.