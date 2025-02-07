Skriniar ve Talisca listede

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan ve play-off oynayacak olan Fenerbahçe yenilenmiş listesini UEFA'ya bildirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk olarak Diego Carlos'u yazdı ancak oyuncunun şok sakatlığı planları bozdu. Brezilyalı futbolcu, 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle listeden çıkarıldı. Ara transferde alınan Skriniar ve Talisca kadroda yer aldı