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Giriş Tarihi: 7.2.2025

Skriniar ve Talisca listede

Mourinho, Avrupa Ligi listesine ara transferde alınan iki yeni oyuncusu Skriniar ve Talisca ile birlikte Kostic’i ekledi

Skriniar ve Talisca listede
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan ve play-off oynayacak olan Fenerbahçe yenilenmiş listesini UEFA'ya bildirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk olarak Diego Carlos'u yazdı ancak oyuncunun şok sakatlığı planları bozdu. Brezilyalı futbolcu, 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle listeden çıkarıldı. Ara transferde alınan Skriniar ve Talisca kadroda yer aldı. Sol kanatta problem yaşayan Fenerbahçe'de zaman zaman Sebastian Szymanski bu mevkide mecburiyetten oynamıştı. İlk listeye yetişmeyen Kostic de Avrupa kadrosuna yazıldı.
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Skriniar ve Talisca listede
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