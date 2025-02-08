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Giriş Tarihi: 8.2.2025 16:26

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

İHA
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya'ya gidecek.

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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!
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