Sivasspor’a şok! Hükmen yenilgi

PROFESYONEL Disiplin Kurulu, Türkiye Kupası D Grubu'nda 4 Şubat'ta Kocaelispor'u 2-0 yenen Sivasspor'un, o maç için hükmen mağlubiyetle cezalandırıldığını açıkladı. Sivasspor'un ligde Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Murat Paluli'nin, Kocaeli karşılaşmasında oynatılması buna sebep olarak gösterildi. İdari tedbirli futbolcunun, müsabakada oynamasından dolayı Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23-4. maddeleri uyarınca kırmızı-beyazlıların hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği duyuruldu.