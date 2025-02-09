Adana Demirspor neden sahadan çekildi? Murat Sancak’tan açıklama...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaştı. Akdeniz ekibi, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekti.

Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında aldıkları sahadan çekilme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak A Spor'a yaptığı açıklamada, "Takımı sahadan çekme kararı verdik. 4. Hakeme söyledik ama dinlemediler. Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Ben, Dursun Başkan'ı gördüğüm yerde elini öperim. Bu G.Saray'a karşı yapılan bir şey değil. Beni ne Ali Koç ne de başka bir zengin satın alabilir. Kimseden talimat almam ben. İnsan hayatı ve şerefi için yaşar. Bu operasyon, Federasyon ve MHK'ya yapıldı. Bu hareket Türk futboluna katkı olacaksa Adana Demirspor yapmıştır bunu." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK BENİ KOUŞTURMASIN"

Okan Buruk'a tepki gösteren Sancak, "Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma küfür ediyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz" diye konuştu.

"KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ"

Murat Sancak ayrıca, "Burada tiyatro oynanıyor! Biz kimsenin arka bahçesi değiliz! Galatasaray maçına denk geldi. Medya taraftarlık yaparsa, bu iş düzelmez! medyanın işi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray! Anadolu takımlarının hakkını savunacak birini koysanıza! Biz kimsenin piyonu değiliz!" dedi.