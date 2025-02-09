Bir şeylere rağmen kazanmayı severim

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından şunları söyledi: "Bizim için çok önemli bir galibiyet. İçeride taraftarımız bize harika bir destek veriyor. Soğuk havaya rağmen Sivas'a da geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. Hızlı isimlerle Sivas'ın boşalttıkları alanları değerlendirmekti oyun planımız. Defansif organizasyonları çalışıyoruz. İlk yarıda rakibimize sadece bir pozisyon verdik. Futbolcularımızın istediklerimizi sergiledikleri için mutluyuz. Gençlere şans vermeye devam edeceğiz.Taraftarların ve oyuncuların sağlığı açısından bu soğukta maçın 19.00'da oynaması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım."