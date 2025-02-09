Galatasaray’ın konuğu Adana Demirspor! Kritik maçta 11’ler belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin önünde 6 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ!

Galatasaray XI: Günay, Sanchez, Cuesta, Jelert, Kaan, Sara, Mertens, Ahmed, Sallai, Osimhen, Morata.

Adana Demirspor XI: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Tayfun, Yusuf Barasi, Nabil, Aimbetov.

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.