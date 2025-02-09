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Giriş Tarihi: 9.2.2025 17:55 Son Güncelleme: 9.2.2025 18:10

Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor! Kritik maçta 11'ler belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray’ın konuğu Adana Demirspor! Kritik maçta 11’ler belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin önünde 6 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ!

Galatasaray XI: Günay, Sanchez, Cuesta, Jelert, Kaan, Sara, Mertens, Ahmed, Sallai, Osimhen, Morata.

Adana Demirspor XI: Deniz, Semih, Tolga, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Tayfun, Yusuf Barasi, Nabil, Aimbetov.

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

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Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor! Kritik maçta 11'ler belli oldu!
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