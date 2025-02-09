İşin ‘Son’u güzel olsun!

Ara transfer döneminde yıldız isimlere giden ve Skriniar, Diego Carlos, Talisca ile Mimovic'i renklerine bağlayarak taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, şampiyonluk için ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. 11 yıllık özlemi bitirmek isteyen yönetimin, devre arasında çok önemli bir futbolcuya daha gittiği öğrenildi.32 yaşındaki sol kanadın takıma büyük katkı yapacağını düşünen Fenerbahçeli yetkililerin, transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu kaydedildi.Bu cevap sonrası geri adım atmak zorunda kalan yönetimin, tecrübeli oyuncudan vazgeçmediği ve önümüzdeki sezonun yıldız transferi olarak şimdiden listenin ilk sırasına yazmaya karar verdikleri ifade edildi.2015'te transfer olduğu Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor.Tottenham'ın mevcut oyuncuları içinde en çok gol atan isim olan Heung-min Son, İngiliz ekibinde 440 maçta 172 kez ağları havalandırdı. Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan tecrübeli futbolcu, görev yaptığı 131 karşılaşmada 51 gol attı. Bu sezon takımında 32 mücadelede forma giyen Son, 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.Erzurumspor'a karşı oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında Yusuf Akçiçek, Djiku ve Diego Carlos sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamamıştı. Sarı-lacivertli takımda bu üç isim arasında en erken Yusuf Akçiçek dönecek.