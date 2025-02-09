Lider Galatasaray’ın konuğu Adana Demirspor

ider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki müsabaka 19.00'da başlayacak.Teknik direktör Okan Buruk, çift forvete geri dönecek.Abdülkerim'in yokluğunda yeni transfer Carlos Cuesta da sahne alacak. Kolombiyalı stoper, milli takımdan partneri Sanchez ile görev yapacak.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 11 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan attığı 28 gole karşı, kalesinde 14 gol gördü. Cimbom, son olarak evinde Konyaspor ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.