Son dakika haberi: Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Alanyaspor-F.Bahçe maçı için açıklama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca kaydetti.
Sarı-lacivertli takımın bu galibiyetini Sabah Spor yazarları Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç yorumladı. İşte yazarların yorumları...
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe için zor deplasmandı. Ama Mourinho'nun ilk 11'i hiç de bu maça uygun değildi. Çünkü Talisca fizik olarak hazır değil, Tadic zaten hep güçsüz, başarılı santrforu Dzeko da 39 yaşında. Ayrıca sürekli vurguluyorum. Oğuz faydalı bir kanat oyuncusu ama kesinlikle 3-4-1-2 düzeninde sağ kulvarda beklenen performansı düşer. Çünkü defansif anlayışı yeterli değil. Uzun kulvarda oynayınca hücumdaki başarısı da düşüyor."
"MOURINHO'YA DERS OLMALI"
"Fenerbahçe, bu yanlış kadro ve yanlış düzene rağmen ilk devreyi 2 farklı önde bitirdi. Önce devrede daha hazır olmayan Talisca-İsmail değişikliği gerekliydi. İlerleyen bölümde de Osayi-Tadic değişikliği olmalıydı. Mourinho, 68. dakikaya kadar takıma hiç dokunmadı. Bu bölümde F.Bahçe'nin gol yememesi büyük tesadüftü. Mourinho, çok geç kaldığı değişiklikleri yaptı, bu da takımı yoğun baskıdan kurtardı. Bu maç Mourinho'ya ders olmalı. Bir defa stoper kalmadığından ivedilikle 4'lü defansa dönmeli."
"SANKİ KRONİK SAKATLAR"
"Oyuncuların genel performanslarına baktığımda; Skriniar hazır olmamasına rağmen deneyimiyle işi iyi idare etti. Amrabat oyuna girdikten sonra stoperde takım, skor avantajıyla risksiz oynadığı için dar alanda genel sıkıntıları gündeme gelmedi. Szymanski hareketliydi. Dzeko, bu yaşta maçın sonunu iyi getirdi, kutlamak gerekir. Performansıyla en dikkat çeken isim ise Levent'ti. Bu inanılmaz rekor sakatlıkların nedeni nedir? Açıklaması olmalı. Çağlar ile İsmail sanki kronik sakatlar. Bir kalecinin 1.5 ay arayla sakatlandığı pek görülmemiştir. Stoper bolluğunda elde stoper kalmadı."
"İTALYAN USULÜ MOURIHNO"
GÜRCAN BİLGİÇ: "İtalyan usulü Mourinho, İtalyan yardımcılarının hazırladığı planın bir parçası olarak, izleyenlere İtalya Ligi klasiği sundu. Olay şudur; İtalyan takımına karşı oynarsınız, top hep sizdedir, sağlı-sollu gelirsiniz ama maç bittiğinde tabelaya bir bakarsınız; 0-2 yazar. İlk yarının planında oyunun tempo kazanmasının önüne geçerek, fırsat anlarını beklediler. Usta oyuncuları vardı, etkisiz gibi gözükmelerine rağmen, defansın iki hatasından golleri çıkardılar. Sami Hoca, hamle yaptı devre başlarken. Oğuz Aydın sağ kanatta tutunamadı Cordova karşısında. Peş peşe pozisyonlar buldular."
"HAMLE YAPMAYA KARAR VERDİ"
"İki santrfor; Talisca ve Dzeko'yu sürekli kendi ceza alanlarında topu uzaklaştırırken görmeye başladık. Tamamen "teslim" haliydi. Her atak, bir öncekinden daha tehlikeli-etkili oluyordu. Kenar yönetim bu durumu 25 dakika seyrettikten sonra hamle yapmaya karar verdi. Osayi sağ kanadı kapadı, İsmail orta sahayı bir fazlalaştırıp, Alanyaspor'un ikinci topları sürekli kapmasının önüne geçti. Bir daha da getirmediler Alanya'yı kalelerine. Cihan Aydın'ın Szymanski ve Amrabat'a gösterdiği sarı kartları izledik.
"GÖRDÜM, YAPMA DİYOR"
"Szymanski'ye top gittikten sonra tekme atan Richard'ı da "gördüm seni" diyerek uyarmasını da gördük. Avantajı oynatıyor, oyuncu rakibe tekme atıyor, tek yorum "kırmızı kart" ama hakem "gördüm, yapma bir daha" diyor. Bu hakemin FIFA kokartı alındı. Sonuç; iyi veya kötü oynadı ama kazandı Fenerbahçe. Baskıyı, takibi devam ettiriyor. Dördüncü stoper sakatlığını da yaşadı. Amrabat üçlünün parçası oldu. Bakalım daha neler göreceğiz…"
"ENDİŞE, KORKU, KAYGI"
MUSTAFA ÇULCU: "Hakemin kart standardı rezildi F.Bahçe'nin oyunu asla şampiyonluk temposu değil. Ancak bağlantı ve sistematik oyun açısından iyi görüntü verdiler. Alanyaspor'un kadro kalitesi zaten belli, Efecan ve Fatih umut üreten oyuncu konumunda. Fenerbahçe'nin bu oyunu yorulmadan, sıkmadan deplasmanda 3 puan için bu düzey takımlara karşı yeterli. Çağlar'dan sonra İsmail ile sakatlanan oyuncu sayısı 10'a yükseldi! Bu talihsizlik mi yoksa incelenmesi gereken önemli bir sorun mu? Mourinho'dan gelen değişiklikler, skoru koruyayım gideyim, Allah bereket versin hamleleri oldu."
"KART STANDARDI REZİLDİ"
Cihan Aydın'ın endişe, kaygı, korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu. 49'da Fenerbahçe, 67'de Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğruydu. Hakemin kart standardı rezildi. Verdiği-vermediği, uydurduğu kartların yanında göstermeyip yutturmaya çalıştığı kartlar vardı.
"KİMSE YUTMUYOR"
"Teşebbüsü bile kırmızı olan eylemde Richard'a çıkaramadığın kartı bir düşün Cihan Aydın! Bu görselliğin olduğu ortamda yutturduğunuzu sanmayın, bilin ki kimse yutmuyor. Aydın'ın korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu."