Son dakika haberi: Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Alanyaspor-F.Bahçe maçı için açıklama

"HAMLE YAPMAYA KARAR VERDİ"

"İki santrfor; Talisca ve Dzeko'yu sürekli kendi ceza alanlarında topu uzaklaştırırken görmeye başladık. Tamamen "teslim" haliydi. Her atak, bir öncekinden daha tehlikeli-etkili oluyordu. Kenar yönetim bu durumu 25 dakika seyrettikten sonra hamle yapmaya karar verdi. Osayi sağ kanadı kapadı, İsmail orta sahayı bir fazlalaştırıp, Alanyaspor'un ikinci topları sürekli kapmasının önüne geçti. Bir daha da getirmediler Alanya'yı kalelerine. Cihan Aydın'ın Szymanski ve Amrabat'a gösterdiği sarı kartları izledik.

"GÖRDÜM, YAPMA DİYOR"

"Szymanski'ye top gittikten sonra tekme atan Richard'ı da "gördüm seni" diyerek uyarmasını da gördük. Avantajı oynatıyor, oyuncu rakibe tekme atıyor, tek yorum "kırmızı kart" ama hakem "gördüm, yapma bir daha" diyor. Bu hakemin FIFA kokartı alındı. Sonuç; iyi veya kötü oynadı ama kazandı Fenerbahçe. Baskıyı, takibi devam ettiriyor. Dördüncü stoper sakatlığını da yaşadı. Amrabat üçlünün parçası oldu. Bakalım daha neler göreceğiz…"