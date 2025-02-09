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Giriş Tarihi: 9.2.2025

Olaylı maçta Kayseri güldü

Sarı-kırmızılı ekip, evinde Konya’yı yendi. Konuk takımın 3. golü, 3 dakikalık VAR incelemesiyle iptal edildi. Sistem çöktüğü için pozisyonda çizgi manuel olarak çekildi

Olaylı maçta Kayseri güldü
Düşme hattında yer alan Kayserispor'la, tehlikeli bölgenin hemen üstündeki Konyaspor'un mücadelesinde gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu: 3-2. 6 maç aradan sonra kazanan ev sahibi Kayserispor, Nazon (2) ve Cardoso ile sonuca giderken konuk takıma Aleksic ve Kramer'in golleri yetmedi. Konyaspor, 86'da Keyta ile skoru 3-3 getirdi ancak 3 dakika süren VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi çöktüğü için ofsayt çizgisinin manuel olarak çizildiği öğrenildi. Mücadele uzatmalarla birlikte 100 dakika sürdü. 90+1'de yeşil-siyahlı ekipte Boateng kırmızı kart gördü.

KONYA'DAN TABLETLİ İSYAN!
Konyasporlu yöneticiler, Kayserispor maçının ardından sahaya girdi ve ofsayt nedeniyle sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi. Yeşil-beyazlıların hesabından daha sonra Çağdaş Altay'ın fotoğrafı paylaşıldı ve "Maçı bitirdi" ifadeleri kullanıldı.

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Olaylı maçta Kayseri güldü
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