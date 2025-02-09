Olaylı maçta Kayseri güldü

Düşme hattında yer alan Kayserispor'la, tehlikeli bölgenin hemen üstündeki Konyaspor'un mücadelesinde gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu: 3-2.Konyaspor, 86'da Keyta ile skoru 3-3 getirdi ancak 3 dakika süren VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Mücadele uzatmalarla birlikte 100 dakika sürdü. 90+1'de yeşil-siyahlı ekipte Boateng kırmızı kart gördü.Konyasporlu yöneticiler, Kayserispor maçının ardından sahaya girdi ve ofsayt nedeniyle sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi. Yeşil-beyazlıların hesabından daha sonra Çağdaş Altay'ın fotoğrafı paylaşıldı ve "Maçı bitirdi" ifadeleri kullanıldı.