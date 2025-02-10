6. viteste takipte!

Kanarya, 5 kezle ligde en fazla deplasman maçını gol yemeden kazanan takım oldu



4000. GOL SZYMANSKİ'DEN

Süper Lig'de geçen sezona 10 gol-12 asistle damga vuran ancak bu sezon skor katkısından uzak olan Szymanski dün attığı golle tarihe geçti. 22. dakikada Oğuz Aydın'ın asistinde ağları sarsan Polonyalı yıldız, 23 Kasım'daki Kayserispor maçından sonra bu sezonki 2. golünü bulurken, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golüne imza attı. 1000. gol Erol Tugay, 2000. gol Uche, 3000. gol Alex de Souza'ya aitti. Szymanski maçtan sonra "Kulübün tarihine geçtiğim için mutluyum" dedi.

ÖPÜCÜĞÜN HAKKINI VERDİ

Mourinho, Alanya'ya indiklerinde otobüsün peşinden koşan bir taraftarı içeri almıştı. Sevinçten şoka giren ve "Ben nereye düştüm" diyen futbolseverin ilk sorduğu isim Szymanski olmuştu. Mourinho "Git Szymanski'yi öp" diyerek taraftarı oyuncuya yönlendirmişti. Polonyalı futbolcu, sevginin karşılığını sahada golünü atarak verdi.

KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

F.Bahçe'nin 4000. golünü atarak tarihe geçen Szymanski, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

KAFAYLA VURDU KAFADAN VURULDU

Fenerbahçe formasıyla ilk 11 başladığı Erzurum kupa maçında ağları bulan Talisca, Süper Lig'de 11 çıktığı Alanya karşılaşmasını da boş geçmedi. Brezilyalı oyuncu, Kostic'in ortasında 6 pasın içinden kafa vuruşuyla ağları buldu. Köşe gönderinde sevincini yaşarken tribünden gelen bir bardak su Talisca'nın kafasında patladı. Bu arada Süper Lig'de 2458 gün sonra ilk golünü atan Talisca, Beşiktaş formasıyla son (19 Mayıs 2018) ve Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini (9 Şubat 2025) kafa vuruşlarıyla kaydetti.