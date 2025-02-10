Fenerbahçe’ye Çağlar ve İsmail şoku!

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler iki futbolcu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.