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Giriş Tarihi: 10.2.2025 16:10 Son Güncelleme: 10.2.2025 16:12

Galatasaray, Adana Demirspor maçında yaşananlar hakkında açıklama yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk etmişti. Dün oynanan karşılaşma, Adana Demirspor'un 30. dakikada sahadan çekilmesinden sonra tatil edildi. Galatasaray kulübü, yaşananlar olayların aydınlatılması için adli mercilere başvurduğunu açıkladı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçında yaşananlar hakkında açıklama yaptı!

Galatasaray, Adana Demirspor maçı için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, dün oynanan karşılaşmada yaşanan süreçlerin aydınlatılması için adli mercilere başvurduğunu duyurdu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray: "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü"

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Galatasaray, Adana Demirspor maçında yaşananlar hakkında açıklama yaptı!
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