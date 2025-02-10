Sera Lake Center’den anlamlı sponsorluk

EAFF (Avrupa Ampute Futbol Federasyonu) tarafından düzenlenen Uluslar A Ligi Turnuvası 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak. Turnuvaya İtalya, İngiltere, Polonya ve Türkiye katılacak. Turnuva öncesi Ampute Futbol Türk Milli Takımının kamp ve konaklama sponsoru Sera Lake Center Otel oldu. Düzenlenen imza töreninde konuşan Sera Lake Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Özad,dedi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Altın, bölge halkını Milli Takım'a destek vermeye davet ederken Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ise Yahya Özad'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.