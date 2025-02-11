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Giriş Tarihi: 11.2.2025 13:17

Fenerbahçe-Anderlecht maçını Karadağlı hakem Dabanovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Anderlecht maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yöneteceği açıklandı.

AA
Fenerbahçe-Anderlecht maçını Karadağlı hakem Dabanovic yönetecek

Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Anderlecht arasında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda yapılacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Milos Boskovic yapacak. Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

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Fenerbahçe-Anderlecht maçını Karadağlı hakem Dabanovic yönetecek
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