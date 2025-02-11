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Giriş Tarihi: 11.2.2025 11:18

Son dakika haberi: Kadro dışı kalmıştı! Trabzonspor'dan 1. Lig'e gidiyor...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Transferin son gününü hareketli geçiren bordo-mavili takımda ayrılıklar da yaşanacak. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Stefano Denswil'e sürpriz bir talip çıktı. İşte görüşmenin detayları...

Son dakika haberi: Kadro dışı kalmıştı! Trabzonspor’dan 1. Lig’e gidiyor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi.

AYRILIK YAŞANABİLİR

Ara transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan bordo-mavili takımda bir ayrılık yaşanabilir.
1. Lig ekibi Koaelispor, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Stefano Denswil'i kadrosuna katmak istiyor.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Marmara ekibi, transferin son saatlerinde oyuncunun transferinde ciddi mesafe kat etti. Bordo-mavili ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denswil için bonservis kolaylığı sağlanacağı belirtildi. Gözden çıkarılan tecrübeli stoper, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

31 yaşındaki savunmacının transferinin önündeki en büyük engel ise yıllık maliyeti olarak görülüyor. Kocaelispor, transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Son dakika haberi: Kadro dışı kalmıştı! Trabzonspor'dan 1. Lig'e gidiyor...
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