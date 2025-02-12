İşte Eren Elmalı’nın G.Saray’a maliyeti

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmeleri dün mutlu sonla bitti. Sarıkırmızılılar, 24 yaşındaki sol beke 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 sezonluk imza attırdı. Eren için bordo-mavililereödeneceği KAP'a bildirildi. Ayrıcaverileceği aktarıldı. Oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek kârın %25'inin Trabzonspor'a ödeneceği duyuruldu.açıklanırken 2025-26'da 45, 2026-27'de 55, 2027- 28'de de 65 milyon TL kazanacağı bildirildi. G.Saray opsiyonu kullanırsa da 2028-29'da Eren 75 milyon TL alacak.