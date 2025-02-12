İşte Eren Elmalı’nın G.Saray’a maliyeti

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmeleri dün mutlu sonla bitti. Sarıkırmızılılar, 24 yaşındaki sol beke 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 sezonluk imza attırdı. Eren için bordo-mavililere 129 milyon 717 bin 700 TL bonservis
ödeneceği KAP'a bildirildi. Ayrıca 18 milyon 531 bin 100 TL şarta bağlı bonus
verileceği aktarıldı. Oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek kârın %25'inin Trabzonspor'a ödeneceği duyuruldu. Eren'in bu sezon 14 milyon TL garanti ücret alacağı
açıklanırken 2025-26'da 45, 2026-27'de 55, 2027- 28'de de 65 milyon TL kazanacağı bildirildi. G.Saray opsiyonu kullanırsa da 2028-29'da Eren 75 milyon TL alacak.