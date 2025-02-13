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Giriş Tarihi: 13.2.2025 15:23

Beşiktaş'ta Elan Ricardo, takımla ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

İHA
Beşiktaş’ta Elan Ricardo, takımla ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Beşiktaş'ta Elan Ricardo, takımla ilk antrenmanına çıktı
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