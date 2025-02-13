Flaş! Artık çekilen yanacak!

maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda konuya el attı. TFF Yönetim Kurulu toplant-ı sında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı . Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.. TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan sil-i nir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.Yeni talimat önümüzdeki günlerde devreye girecek.