Mourinho’nun zor tercihi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, forvet arkasında kimi oynatacağı konusunda ikilemde.

İleri uçta Edin Dzeko ve En-Nesyri'yi yan yana sahaya sürmeyi planlarken 10 numarada Tadic ile Talisca arasında kararını verecek. İdmanda ilk olarak Sırp yıldız denendi ancak Portekizli hoca, Sambacı'yı da aklının bir köşesinde tutuyor.

Tecrübeli teknik adam, net kararını veremezken Tadic'in kondisyon olarak bir adım önde olduğu öğrenildi. Ayrıca UEFA listesine eklenen yeni transferlerden Skriniar ve Kostic'in Belçika ekibine karşı sahaya 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.