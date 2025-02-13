Muslera’dan muhabire tepki!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından kaptan Fernando Muslera, kendisine sorulan bir soruya tepki gösterdi. İşte Muslera'nın açıklamaları...
"TAM UNUTMALIK MAÇ"
Fernando Muslera: Tam unutmalık maç. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor.