Sinan Boztepe: Emre Belözoğlu ile takımın havası değişti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Antalyaspor'da mücadelenin öncesinde Başkan Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Yardımcı Antrenör Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Boztepe, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın ciddi olarak değiştiğini ve iyi yolda ilerlediklerini söyledi.



Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise takımın karakterli oyunculardan oluştuğunu ve kadroda yer alan tüm futbolcuların formalarının hakkını vermek için elinden geldiğini yaptığını söyledi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de, Antalyaspor'a Adana Demirspor deplasmanında başarı dileyerek, bu tip toplantıların sık sık gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

