Zafere yürüyelim

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında G.Saray, bugün AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Bu sezon "Kupa 2"deki 4 deplasmanda da (3B-1M) gülemeyen Aslan, şanssızlığını kırmak istiyor. Galatasaray, AZ Alkmaar ile lig aşamasında oynarken maç 1-1 bitmişti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

G.SARAY, UEFA organizasyonlarında bu sezon oynadığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Şampiyonlar Ligi elemeleri playoff turunda Young Boys'tan 4 gol yiyen sarıkırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde de 8 karşılaşmada filelerini tam 16 kez düşürdü.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i ağırlayacak. Karşılaşmada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Turnuvada evinde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet-2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kanarya, taraftarının önünde rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.



SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ

Fenerbahçe; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir seri yakaladı. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertli takım ligde de 6 maçtır kazanıyor..