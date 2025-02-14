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Giriş Tarihi: 14.2.2025 15:43

Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi! Derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Deneyimli futbolcunun sakatlığının Kasımpaşa maçında oynamasına engel olmadığı öğrenildi. Boşnak yıldızın derbide oynayıp oynamayacağı da belli oldu.

İHA
Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi! Derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin, dün UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı müsabakada Edin Dzeko elinden sakatlık yaşadı. Kenara gelerek sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dzeko, 75. dakikaya kadar mücadeleye devam etti.

Bugün detaylı kontrolleri yapılan Bosna Hersekli futbolcunun elinde kırık tespit edildi. 38 yaşındaki oyuncunun sakatlığının, Trendyol Süper Lig'in 24.

haftasında pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynamasına engel olmadığı öğrenildi. Teknik heyetin kararı sonrası Dzeko, özel sargı ile oynamaya devam edecek.

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Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi! Derbide oynayacak mı?
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