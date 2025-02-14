Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

Fenerbahçe ısrarla maçı yönetecek hakemin yabancı olmasını isterken, Galatasaray ise bu konuda net değil. Sarıkırmızılılar, ligdeki ilk karşılaşmada yerli hakemin düdük çaldığı için RAMS Park'taki mücadelede de Türk hakemin görev almasını istiyor.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Önceki gün yaptığı toplantıda konuyu masaya getiren TFF Yönetim Kurulu, yabancı hakem meselesine soğuk değil. Merkez Hakem Kurulu da bu konuda bir çalışma yapıyor.