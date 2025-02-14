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Giriş Tarihi: 14.2.2025 08:29 Son Güncelleme: 14.2.2025 08:37

Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe'yi bekliyor

Son dakika haberi:Trendyol Süper Lig'de namğlup lider Galatasaray ile zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. İki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. TFF önceki gün yaptığı toplantıda Yabancı hakem konusunu da masaya yatırdı. İşte toplantıda alınan o karar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe’yi bekliyor

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, rakibini yakından takip eden Fenerbahçe kısa bir süre sonra kozlarını paylaşacak.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ediyor.

RESMİ TALEPLERE GÖRE HAREKET EDECEK

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ederken tartışılan yabancı hakem konusunda TFF, iki kulübün resmi taleplerine göre hareket edecek.

Fenerbahçe ısrarla maçı yönetecek hakemin yabancı olmasını isterken, Galatasaray ise bu konuda net değil. Sarıkırmızılılar, ligdeki ilk karşılaşmada yerli hakemin düdük çaldığı için RAMS Park'taki mücadelede de Türk hakemin görev almasını istiyor.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Önceki gün yaptığı toplantıda konuyu masaya getiren TFF Yönetim Kurulu, yabancı hakem meselesine soğuk değil. Merkez Hakem Kurulu da bu konuda bir çalışma yapıyor.

MELER MHK'Yİ TATMİN ETMEDİ

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Club Brugge-Atalanta maçında düdük çalan Halil Umut Meler'in performası da MHK'yi tatmin etmedi.
Merkez Hakem Kurulu, bu haftanın ardından TFF'nin de onayıyla yabancı hakem konusunda bir adım atması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı kritik derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

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Son dakika haberi: Derbiye yabancı hakem gelecek mi? TFF G.Saray ve F.Bahçe'yi bekliyor
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