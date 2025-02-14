Trabzonspor, 2025 yılında şansızlığını kırmak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzospor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabakayla birlikte büyük maçlardaki şanssızlığını değiştirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 2024 yılında söz konusu 3 takımı mağlup edemezken, son 7 karşılaşmada da 6 mağlubiyeti, 1 beraberlik aldı.



DRAMATİK SONUÇLAR

Trabzonspor, 2024 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaştı ve son saniyelerde yediği golle 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetti. Karadeniz ekibi, rakibine karşı ligde ise 2-0 yenilirken, Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.



G.SARAY KARŞISINDA AĞIR YENİLGİ

Bordo-mavili taraftarlar, 2024 yılında Galatasaray'a karşı alınan farklı mağlubiyetlerle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavililer, 21 Ocak 2024 sahasında 5-1, 16 Aralık 2024'te de İstanbul'da 4-3'lük skorla kaybetti.

FENERBAHÇE İLE OLAYLI MAÇLAR

2024 yılında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşma da büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki maç da Trabzon'da oynandı ve 3-2'lik skorlarla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İlk maçta yaşanan saha olayları uzun süre gündem oldu.



2025'TE YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Trabzonspor, 2024 yılında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında yaşadığı bu olumsuz tabloyu 2025 yılında değiştirmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından galip ayrılmak istiyor. Karadeniz temsilcisi, Güneş'in gelişiyle çıktığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda ise 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.