Başakşehir’e evinde Bodrum darbesi!

Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Rams Başakşehir sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekip 83. dakikada George Puşcaş'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Başakşehir'de Opoku 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu skorla İstanbul temsilcisi 33 puanda kalırken Bodrum FK yeni teknik direktörü Morais ile ilk galibiyetin alarak puanını 20'ye yükseltti.
BAŞAKŞEHİR'İN İÇ SAHADA İKİNCİ MAĞLUBİYETİ
RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'deki ikinci iç saha yenilgisini yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, sahasında çıktığı 12 maçın 6'sını kazandı, 4'ünden beraberlikle ve 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Başakşehir, 19. haftada ağırladığı lider Galatasaray'a da 2-1 mağlup olmuştu.
BODRUM FK 7 MAÇ SONRA KAZANDI
Sipay Bodrum FK, ligde 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamayan Bodrum temsilcisi, 7 maçlık galibiyet özlemine Başakşehir karşısında son verdi.
Bodrum ekibi, Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan elde etti.