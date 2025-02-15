Boğaz’da dev randevu

Süper Lig'de beklentilerden uzakta bir sezon geçiren iki büyük takımın mücadelesinde bu akşam Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Geride kalan 50 yıllık rekabette 140 karşılaşma oynanırken, Kartal 46, Fırtına ise 43 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, evlerindeki lig mücadelelerinde rakibine 21'e 14 üstünlük sağladı. İki ekibin Süper Lig'de oynadıkları son beş maçta taraflar 1'er kez galip gelirken, 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

MATTİA AHMET ANILACAK

TRABZONSPOR anlamlı bir harekete imza attı. Bordo-mavililer, Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanan ve hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacak. Fırtına, Trabzonspor taraftarı olan Mattia Ahmet'in resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaklarını açıkladı.