Şansalan 3.5 yıl sonra F.Bahçe’ye!

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 24. haftanın hakemlerini açıkladı. Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında düdük Cihan Aydın'a verilirken, listede bir sürpriz de dikkat çekti.Şansalan, üç buçuk senelik aranın ardından ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak. Son olarak sarı-lacivertli ekibin 2021-22 sezonunda Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenildiği mücadeleyi yöneten