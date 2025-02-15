Şansalan 3.5 yıl sonra F.Bahçe’ye!

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 24. haftanın hakemlerini açıkladı. Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında düdük Cihan Aydın'a verilirken, listede bir sürpriz de dikkat çekti. Fenerbahçe'nin yarın Kasımpaşa ile oynayacağı mücadeleye Ali Şansalan atandı.
Şansalan, üç buçuk senelik aranın ardından ilk kez bir Fenerbahçe maçında görev yapacak. Son olarak sarı-lacivertli ekibin 2021-22 sezonunda Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenildiği mücadeleyi yöneten 36 yaşındaki hakem, 23. dakikada Kim Min-Jae'ye kırmızı kart göstermiş ve F.Bahçe Kulübü'nün tepkisini çekmişti.