Son dakika haberi: Galatasaray’da yönetimin yaptığı zam yıldız ismi şaşırttı! İşte o karar

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın farklı kaybettiği maçta birçok oyuncu eleştirilerin odağına yerleşti.

Eleştirilen isimlerin başında ise karşılaşmada kırmızı kart gören Kaan Ayhan geldi.

ZAM KAAN'I DA ŞAŞIRTTI

Yıldız futbolcuyla ilgili tartışmalar devam ederken, yönetimin yaptığı zam hem oyuncuyu hem de taraftarları şaşırttı.

1.5 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Buna göre yıllık 800 bin euroya oynayan Kaan, yapılan iyileştirmeyle ücretinin 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken, maaşının 1.5 milyon euroya çıkarılmasına şaşırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da yerli futbolculara zam meselesinde de sürecin iyi yönetilemediği eleştirileri başladı. Yunus ve Abdülkerim'in performanslarındaki dalgalanmalar da buna örnek gösterildi.