Gaziantep 90’da Yiğido’yu yıktı

Gaziantep FK, evinde ağırladığı Sivasspor'u 2-1 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konuk takım ise üst üste oynadığı üçüncü karşılaşmadan da puansız ayrıldı. 24. dakikada misafir ekip, Simic'in ceza sahası içerisinde kaleci Dioudis'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 26'da atışı kullanan Manaj takımını 1-0 öne geçirdi.
33. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Kozlowski skoru 1-1 yaptı. 90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasında Arda Kızıldağ
'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.