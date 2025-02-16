Gaziantep 90’da Yiğido’yu yıktı

Gaziantep FK, evinde ağırladığı Sivasspor'u 2-1 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konuk takım ise üst üste oynadığı üçüncü karşılaşmadan da puansız ayrıldı.33. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Kozlowski skoru 1-1 yaptı. 90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasında'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.