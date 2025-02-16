Yabancı meselesi!

Şu yabancı hakem meselesi bir süredir tartışılıyor.. Her kafadan bir ses çıkıyor.. Bilen bilmeyen atıp tutuyor.. Üç-beş etkileşim daha almak için.. Allah'tan bunların içinde 2-3 gerçek gazeteci de var. Şimdi sırayla adım adım gidelim:

BAŞVURU OLMADAN KARAR ALINMALI!

1-YABANCI hakemi özellikle Fenerbahçe Kulübü istiyor.. Fenerbahçe'nin yöneticileri daha önce 'VAR'a da yabancı gelsin' demişti. Yaşanan hatalar üzerine de sonra orta hakemi de yabancı istediler.. Son olarak Başkan Ali Koç dün ne dedi: "Şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçta kulüplerin bir talebi olmadan federasyonun yabancı hakem getirmesi gerekir.. Bizim talebimiz açık ve net." Özetle Ali Koç diyor ki, "TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den resmi talep gelmeden yabancıyı getirsin.."

GALATASARAY'IN İSTEMEMESİ HAKLI!

2-GALATASARAY ise yabancı hakem triosu istemiyor.. Bu konuda kulübün de yöneticilerin de net bir açıklaması yok. Sarı-kırmızılılar için Fenerbahçe ile oynayacağı maç hayati önem taşıyor.. Avrupa'da gelen hezimet sonrası artık varını yoğunu lige verecek bir takımdan bahsediyoruz.. İlk maçı yerli bir hakem yönettiği için Rams Park'taki karşılaşmada Türk bir hakemin düdük çalmasını istiyorlar.. Durum böyle iken Galatasaray yabancı işine sıcak bakmıyor şu anda..

UEFA'NIN EN İYİ 5 HAKEMİ İÇİN YAZIŞMA VAR!

3-TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında konuyu masaya yatırdı ve Merkez Hakem Kurulu'na "Arayışlara başlayın" dedi.. MHK, UEFA'nın elit 5 hakemi için çalışma yapıyor.. İsim üzerinde "Tartışma olmasın" diye de en iyisi isteniyor.. Şimdi TFF de bu kararı almak için iki kulüpten resmi yazı talep ediyor.. Başvurunun altında da ıslak imza olacak. Çünkü maçta yaşanacak bombaların sorumluluğunu üzerinden atmak istiyor. Bu da normal... Diyecek ki "Siz istediniz ben de getirdim."

FIFA KOKARTLI HAKEMLERE ŞİMDİ NE OLACAK!

4-YANDA bu seneki FIFA listesine giren hakemlerimiz var.. Bunların hepsi de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmek istiyordur. Eğer yabancı bir hakem maçı yönetirse, listedeki hakemlerin buna tepki göstermesi gerekir. UEFA ile çok sıkı ilişkilerimiz var!.. TFF, Başkan Ceferin ile sürekli masada. Gündemi tam bilmiyoruz ama bu hakem meselesinin sıkıntılı bir konu olduğu net! İlla ki gündeme geliyordur... Eğer FIFA listesindeki hakemlere bile bu TFF güvenmiyorsa, acaba UEFA ve FIFA ne düşünüyordur.. Zaten problemli olan hakemlik müessesesi tamamen çöker.



F.BAHÇE RESMİ BAŞVURU YAPACAK GALATASARAY İMZA VERMEYECEK

SONUÇ: 24 Şubat'a daha çok var.. Tartışmalar sürer gider.. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu, iki kulüpten de resmi bir yazı alırsa derbiyi yabancı hakem yönetir. Fenerbahçe resmi başvuru yapacak, Galatasaray ise yapmayacak. Eğer sezon başında "Derbileri yabancı hakemler yönetecek" diye bir karar olsaydı, işte o zaman hiçbir tartışma olmazdı.