11 milyon Euro’ya serbest!

Sezonun ilk yarısına 11 gol-7 asistle damgasını vuran Yunus Akgün, Ajax maçında dizinden sakatlandı.Bu hafta takıma dönmesi beklenen yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanacak. Yönetim, 17 milyon TL ile as kadronun en az kazanan ismi olan Yunus Akgün'ün ücretine zam yapma kararı aldı.24 yaşındaki milli oyuncu, 2026'da bitecek sözleşmesini 3-4 yıllığına uzatacak.Yunus Akgün'ün mevcut sözleşmesindeki sezon sonu için geçerli serbest kalma maddesinin 11 milyon Euro (418 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.Sarı-kırmızılılar bu maddeyi kaldırarak Yunus'la yeni sözleşme imzalayacak.