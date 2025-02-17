11 milyon Euro’ya serbest!

Sezonun ilk yarısına 11 gol-7 asistle damgasını vuran Yunus Akgün, Ajax maçında dizinden sakatlandı. 15 gündür sahalardan uzak kalan Yunus'un yokluğu hissedildi.
Bu hafta takıma dönmesi beklenen yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanacak. Yönetim, 17 milyon TL ile as kadronun en az kazanan ismi olan Yunus Akgün'ün ücretine zam yapma kararı aldı. Barış Alper gibi Yunus'un maaşı da 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.
24 yaşındaki milli oyuncu, 2026'da bitecek sözleşmesini 3-4 yıllığına uzatacak.
BİRÇOK KULÜP ÖDEMEYE HAZIR
Yunus Akgün'ün mevcut sözleşmesindeki sezon sonu için geçerli serbest kalma maddesinin 11 milyon Euro (418 milyon TL) olduğu ortaya çıktı. Avrupa'dan birçok kulüp, bu rakamı ödemeye hazır.
Sarı-kırmızılılar bu maddeyi kaldırarak Yunus'la yeni sözleşme imzalayacak.