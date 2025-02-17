Güle oynaya derbiye

En-Nesyri, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. 21. dakikada rakibin hatasını affetmeyip ağları bulurken, forma giydiği son 8 lig maçında 12 gol attı, bir asist yaptı.Başakşehir, Hatay, Adana Demir, Göztepe, Kasımpaşa müsabakalarında duble yapan tecrübeli yıldız, Eyüp ve Rize'ye de bir gol attı. Süper Lig'de 15, toplamda 23. golüne ulaştı. Forma giydiği son 4 maçta da ağları sarsarken lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı (Kasımpaşa, Rize, Göztepe, Adana Demir). Ligdeki 14 golün 10'u 2025 yılında geldi.Dzeko'nun sol içten attığıara pasındatopla buluşanEn-Nesyri, meşinyuvarlağı kalecininüstündenaşırttı. Çizgidetopa müdahalegelse de herkesbir an durakladı.VAR'dangol mesajını alanhakem santrayıgösterdi.53'teTadic'in sol kanattan çevirdiği ortada topu kazanan Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe'nin presinde top Mert Müldür'de kaldı. Milli futbolcunun asistinde Oğuz Aydın sağ çaprazdan attığı plase ile uzak köşede gole ulaştı. Geçen hafta Alanya deplasmanında asist yapan Oğuz, son 4 maçta 2 gol-1 asistlik katkı verdi (Göztepe gol).Omzundan yaşadığı sakatlıknedeniyle 3'ü lig, 1'ikupa 4 maçı kaçıran MertMüldür, Anderlecht ile oynananAvrupa Ligi play-off karşılaşmasınınikinci yarısındaformasına kavuşmuştu. DünOğuz Aydın'a asist yaptı. Busezon ligde 3, toplamda4. asistine ulaştı.Anderlecht maçında elinde kırık oluşan Edin Dzeko, takımı yalnız bırakmak istemediği içinMaça 11'de forvet başlayan Anderson Talisca'nın yerine 65'te oyuna da girdi.Kaptan 36. resmi maçında 6. asistine ulaştı.Edin Dzeko, Roma döneminde de elmacık kemiği kırılmasına rağmen doktorların 20 gün sonra sahalara dönme önerisini dinlememiş ve maske takıp ilk resmi maçta sahadaki yerini almıştı.Fenerbahçe üst üste gelen Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgilerinin ardından mağlubiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda çıktığıSon 4 resmi maçında galip gelen taraf oldu. (Rize, Erzurum, Alanya, Anderlecht) Süper Lig'de ise Beşiktaş'a kaybettikten sonra 8 galibiyet, 1 beraberlik (Eyüp) yaşadı. Üst üste 7 karşılaşmada 3 puanı alan taraf oldu. Zirve umutlarını korudu.Sarı-lacıvertli futbolcular, her maç sonrası tribünlere gitme geleneğini Kasımpaşa galibiyeti sonrası da sürdürdü. Ancak bu kez coşku ligde gelecek maçın Galatasaray derbisi olması nedeniyle katlandı. Fenerbahçe'de sosyal medyasından bu coşkuyu "İnandık size bu sene" notuyla paylaştı.F.Bahçe'de5. sezonunu geçiren Mert Hakan Yandaş dün sahaya 11'de çıktı ve sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 100. maçına ulaştı. Tecrübeli oyuncu karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Rakip bizi iyi analiz etmiş, biz onları çözene kadar iyi mücadele ettiler. Taraftarımız bizi ayağa kaldırdı.Onu geçtikten sonra derbiye odaklanacağız."F.BahçeAsbaşkanı Acun Ilıcalı, galibiyet sonrası derbi için yabancı hakem isteklerini yineledi: "F.Bahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz. Rakip takımdan Sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusuna sıcak baktıklarını söylemişti.Bundan sonra takdir TFF'nindir. Federasyonumuz en iyi hakemleri getirecek güçte. Onlar doğru kararı verecektir. Biz adalet istiyoruz."Kasımpaşa ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde lacivert-beyazlıları üst üste 10 kez mağlup eden ilk takım oldu.