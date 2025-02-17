Güle oynaya derbiye

YOUSSEF EN-GOOL
En-Nesyri, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. 21. dakikada rakibin hatasını affetmeyip ağları bulurken, forma giydiği son 8 lig maçında 12 gol attı, bir asist yaptı. Sadece Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıramazken, Alanya'ya karşı sarı kart cezası nedeniyle oynayamamıştı.
Başakşehir, Hatay, Adana Demir, Göztepe, Kasımpaşa müsabakalarında duble yapan tecrübeli yıldız, Eyüp ve Rize'ye de bir gol attı. Süper Lig'de 15, toplamda 23. golüne ulaştı. Forma giydiği son 4 maçta da ağları sarsarken lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı (Kasımpaşa, Rize, Göztepe, Adana Demir). Ligdeki 14 golün 10'u 2025 yılında geldi.
VAR 'GOL' DEDİ
Dzeko'nun sol içten attığı
ara pasında
topla buluşan
En-Nesyri, meşin
yuvarlağı kalecinin
üstünden
aşırttı. Çizgide
topa müdahale
gelse de herkes
bir an durakladı.
VAR'dan
gol mesajını alan
hakem santrayı
gösterdi.
OĞUZ AFFETMEDİ
53'te
Tadic'in sol kanattan çevirdiği ortada topu kazanan Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe'nin presinde top Mert Müldür'de kaldı. Milli futbolcunun asistinde Oğuz Aydın sağ çaprazdan attığı plase ile uzak köşede gole ulaştı. Geçen hafta Alanya deplasmanında asist yapan Oğuz, son 4 maçta 2 gol-1 asistlik katkı verdi (Göztepe gol).
Omzundan yaşadığı sakatlık
nedeniyle 3'ü lig, 1'i
kupa 4 maçı kaçıran Mert
Müldür, Anderlecht ile oynanan
Avrupa Ligi play-off karşılaşmasının
ikinci yarısında
formasına kavuşmuştu. Dün
Oğuz Aydın'a asist yaptı. Bu
sezon ligde 3, toplamda
4. asistine ulaştı.
KAPTAN'DAN TAM DESTEK
Anderlecht maçında elinde kırık oluşan Edin Dzeko, takımı yalnız bırakmak istemediği için özel aparatıyla kulübedeydi.
Maça 11'de forvet başlayan Anderson Talisca'nın yerine 65'te oyuna da girdi. 6 dakika sonra 71'de de En-Nesyri'nin golünde asist üretti.
Kaptan 36. resmi maçında 6. asistine ulaştı. Bu sezon 5 asistin 4'ünü (2'si lig, 2'si Avrupa) Youssef En-Nesyri'ye yaptı.
Edin Dzeko, Roma döneminde de elmacık kemiği kırılmasına rağmen doktorların 20 gün sonra sahalara dönme önerisini dinlememiş ve maske takıp ilk resmi maçta sahadaki yerini almıştı.
KAYBETMEYİ UNUTTULAR
Fenerbahçe üst üste gelen Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgilerinin ardından mağlubiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda çıktığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Son 4 resmi maçında galip gelen taraf oldu. (Rize, Erzurum, Alanya, Anderlecht) Süper Lig'de ise Beşiktaş'a kaybettikten sonra 8 galibiyet, 1 beraberlik (Eyüp) yaşadı. Üst üste 7 karşılaşmada 3 puanı alan taraf oldu. Zirve umutlarını korudu.
TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ
Sarı-lacıvertli futbolcular, her maç sonrası tribünlere gitme geleneğini Kasımpaşa galibiyeti sonrası da sürdürdü. Ancak bu kez coşku ligde gelecek maçın Galatasaray derbisi olması nedeniyle katlandı. Fenerbahçe'de sosyal medyasından bu coşkuyu "İnandık size bu sene" notuyla paylaştı.
MERT HAKAN'DAN DERBİ AÇIKLAMASI
F.Bahçe'de
5. sezonunu geçiren Mert Hakan Yandaş dün sahaya 11'de çıktı ve sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 100. maçına ulaştı. Tecrübeli oyuncu karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Rakip bizi iyi analiz etmiş, biz onları çözene kadar iyi mücadele ettiler. Taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Bizim için önemli olan Anderlecht maçı. Evet derbi var ama önce Avrupa arenasına çıkacağız.
Onu geçtikten sonra derbiye odaklanacağız."
ILICALI: F.BAHÇE AİLESİ OLARAK KENETLENDİK
F.Bahçe
Asbaşkanı Acun Ilıcalı, galibiyet sonrası derbi için yabancı hakem isteklerini yineledi: "F.Bahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz. Rakip takımdan Sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusuna sıcak baktıklarını söylemişti. Teknik direktör Okan Buruk da sorun olmadığını söyledi. Rakip de biz de sıcak bakıyoruz.
Bundan sonra takdir TFF'nindir. Federasyonumuz en iyi hakemleri getirecek güçte. Onlar doğru kararı verecektir. Biz adalet istiyoruz."
10
Kasımpaşa ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde lacivert-beyazlıları üst üste 10 kez mağlup eden ilk takım oldu.