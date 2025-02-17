İşte Kartal’ın Gedson planı

Gedson Fernandes için Rus kulüplerinin bitmek bilmeyen isteği devam ediyor. Yaz aylarında Zenit 18 milyon Euro ile kapıya gelip eli boş dönerken ara transfer döneminde ise kapıyı çalan yeni takım Spartak Moskova oldu.Başkan Serdal Adalı'nın bu ciddi teklif üzerine Benfica'dan Gedson'un %50'sini almak için yaptığı görüşmeler şu ana kadar olumlu sonuçlanmadı. Adalı'nın 26 yaşındaki orta saha ile ilgili isteği yaklaşık 15-20 milyon Euro arası net gelir. Spartak Moskova'nın teklifi kabul edilseydi sadece 12.5 milyon Euro kazanılacaktı.Başkan Adalı'nın, Portekiz ekibiyle görüşmelerini devam ettirdiği belirtilirken sezon sonuna kadar bu konunun anlaşmayla tamamlanması ve Gedson Fernandes'e gelecek tekliflerin de bu aşamadan sonra değerlendirilmesi bekleniyor.Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u da 2-1 yenen Beşiktaş ligdeki 4.5 aylık üst üste galibiyet hasretini bitirdi. Siyah-beyazlılar son olarak 22 Eylül'de Eyüpspor, 30 Eylül'de ise Kayserispor'u yenerek art arda kazanmıştı. Ardından oynadığı 15 haftalık periyotta iki galibiyeti peş peşe göremezken bu gidişatı Trabzonspor karşılaşmasında bozdu. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen siyahbeyazlılar, bordo-mavilileri de mağlup ederek uzun süren kötü tabloyu tersine çevirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığı ilk 3 lig maçında yenilgi görmedi. Norveçli hoca, Trabzonspor karşılaşmasının ardından oyuncularını soyunma odasında tek tek tebrik etti.Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo, takıma adaptasyon sürecini atlatmak için çaba harcıyor.Ricardo'dan beklenti ise antrenman temposu ve fiziksel gelişimini sürdürmesi. İki oyuncunun da Eyüpspor maçında kadroda olma ihtimali yüksek.Siyah-beyazlılar, evinde ilk devreyi geride kapattığı Trabzonspor maçını ikinci yarıdaki büyük eforuyla kazanmasını bildi. Takımın bu geri dönüşünden büyük memnuniyet duyan teknik direktör Solskjaer, oyuncularına iki gün izin verdi. Siyahbeyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.