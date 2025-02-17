Rize’de beyaz sayfa!

Sezon başında Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi playoff'unda Young Boys'a elenmişti. Sarı-kırmızılı takımı krizden RAMS Park'ta 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçı çıkardı. Galatasaray sezonun ikinci yarısındaki Rize deplasmanı öncesi benzer sıkıntılı sürece girdi. Farklı kaybedilen AZ Alkmaar maçı moralleri bozdu. Okan Buruk, yeni transferleri Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina ile Çaykur Rizespor maçında beyaz sayfa açmaya çalışacak. Cezaları nedeniyle AZ Alkmaar'a karşı oynamayan Sanchez, Torreira ve Osimhen ilk 11'e geri dönecek. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisi öncesinde 6 puanlık farkı Rize'de korumak istiyor.G.Saray, Rizespor'a karşı son 10 maçında 8 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıların Karadeniz ekibi karşısında ise bu süreçte 2 mağlubiyeti var. Aslan, %80'lik galibiyet oranına sahip.Galatasaray, dün yeni tesisi Kemerburgaz'a kavuştu. Sarı-kırmızılı takım, Rize maçına yönelik son taktik çalışmasını öğlen Kemerburgaz'da hibrit çimle kaplı zeminde gerçekleştirdi.