Adana Demirspor - Antalyaspor maçı VAR kaydı açıklandı

TFF, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Adana Demirspor - Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Müsabakanın 24. dakikasında ev sahibi takım atağında Tayfun Aydoğan'ın ceza sahasına yaptığı orta sonrası savunma topu uzaklaştırdı ve hakem Kadir Sağlam, 'potansiyel penaltı incelemesi' için VAR'dan uyarı aldı. VAR hakemi Manuel Schuttengruber ile Kadir Sağlam arasında geçen konuşmalar şu şekilde:



VAR: "Sana potansiyel penaltıyı göstermek istiyorum"

VAR: "Sahada incelememiz var"

Kadir Sağlam: "Tamam"

VAR: "8 numara topla oynuyor ve 7 numara ayağa basıyor. Görebilirsin"

Kadir Sağlam: "Tamam"

VAR: "Bu ayağa basma ve biz"

Kadir Sağlam: "Penaltı bölgesinin içinde mi ya da dışında mı?"

VAR: "Net bir şekilde içeride, sana göstereceğiz"

VAR: "Burada temasın içerde olduğunu net bir şekilde görebilirsin"

Kadir Sağlam: "Evet"

VAR: "Müdahale 7 numaralı oyuncudan geldi"

Kadir Sağlam: "Evet, penaltı ve 7 numaralı oyuncuya sarı kart vereceğim

VAR: "Evet, kesinlikle doğru. Teşekkür ederim"

Sahaya dönen Sağlam, Adana Demirspor lehine penaltı noktasını gösterdi ve Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterdi.