Fenerbahçe haberleri: Mourinho’lu Fenerbahçe gollü kazanıyor!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho futbol anlayışına dair bilinen bir önyargıyı sarı-lacivertlilerin başında kırdı.

Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda bile 'Savunma futbolu oynattığı' gerekçesiyle eleştiriler alan Portekizli çalıştırıcının takımı, son haftalarda elde ettiği farklı galibiyetlerle adeta gol makinesine dönüştü.

Sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda oynadığı 38 resmi maçta 88 gol atma başarısı gösterdi ve maç başına 2.31'lik bir gol ortalaması sağladı. Bu sezon en farklı galibiyetini ligde Ç.Rize, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı.

En çok gol attığı maç ise 6-2 kazandığı Kayserispor karşılaşması oldu. Kanarya, son iki müsabakasını (Anderlecht-Kasımpaşa) ise 3'er golle üstün kapattı.