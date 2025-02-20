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Giriş Tarihi: 20.2.2025

Bizim çocuklar Portekiz’i salladı

Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu elediği maçta birer gol atan milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun sergilediği müthiş performans olay yarattı

Bizim çocuklar Portekiz’i salladı

A Milli Futbol Takımımızın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, formasını giydikleri Benfica'nın Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi tur maçında tarih yazdı. Estadio da Luz'daki rövanş mücadelesi 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Portekiz ekibinin gollerini 22'de Kerem, 76'da Pavlidis ve 84'te Orkun kaydetti. Bu sonuçla ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Benfica, son 16'ya kaldı. Orkun maçın adamı seçilirken, iki milli yıldızımızın performansı Portekiz'de manşetlere taşındı. Record, "Orkun Kökçü, geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı" manşetini atarken, Dn.pt'de "Orkun'un golü, Kartalları kurtardı. Kerem de sahneye çıkıp golünü attı" ifadeleri kullanıldı. A Bola ise, "7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem, Monaco karşısında sonunda gol buldu" yorumunu yaptı.

BARÇA, LİVERPOOL FARK ETMEZ
MAÇ sonrası Orkun, "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna, "Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez" cevabını verdi.

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Bizim çocuklar Portekiz’i salladı
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