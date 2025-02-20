Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rosetti’ye fikri soruldu, karar oy birliği ile alındı
Giriş Tarihi: 20.2.2025

Rosetti’ye fikri soruldu, karar oy birliği ile alındı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Rosetti’ye fikri soruldu, karar oy birliği ile alındı
G.Saray-F.bahçe maçına Slovak hakem Vincic'in atanacağını dün SABAH Spor yazdı. Haber, Türkiye'nin spor gündemine bomba gibi düştü. Yunus Emre Sel imzalı haber, tüm gün televizyon ve sosyal medyada yer aldı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile de müzakere yaptı. Burada da birinci isim Vincic oldu. Daha sonra TFF Yönetim Kurulu dün sabah toplandı ve her yönetici net fikir beyan etti. Oy birliği ile yabancı kararı çıktı, bundan sonraki derbiler için de bu talebin geleceği de masada tartışıldı. Yönetim, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rosetti’ye fikri soruldu, karar oy birliği ile alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA