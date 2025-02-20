Rosetti’ye fikri soruldu, karar oy birliği ile alındı

G.Saray-F.bahçe maçına Slovak hakem Vincic'in atanacağını dünSpor yazdı. Haber, Türkiye'nin spor gündemine bomba gibi düştü. Yunus Emre Sel imzalı haber, tüm gün televizyon ve sosyal medyada yer aldı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile de müzakere yaptı. Burada da birinci isim Vincic oldu. Daha sonra TFF Yönetim Kurulu dün sabah toplandı ve her yönetici net fikir beyan etti.Yönetim, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.