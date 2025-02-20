Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 20.2.2025 12:11 Son Güncelleme: 20.2.2025 12:13

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA