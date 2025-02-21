Ciro Immobile’ye bir şans daha

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile'den vazgeçmiyor. Norveçli çalıştırıcı, son 15 maçta ağları yalnızca 2 kez havalandırabilen İtalyan yıldızı, bugünkü Eyüpspor maçında da ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Kötü bir dönemden geçen ve kendisinden çıkış beklenen 35 yaşındaki futbolcu, yine etkisiz kalması halinde yerini Semih Kılıçsoy'a bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu arada Solskjaer, ara transfer döneminde kadroya katılan Keny Arroyo ve Elan Ricardo'ya hamle oyuncusu olarak karşılaşmanın gidişatına göre şans vermeyi planlıyor.