Kartal Avrupa aşkına!

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi İkas Eyüpspor, Süper Lig'de 23 maçta 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyahbeyazlılar ise 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Kartal, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan cetvelinde hem rakibini geride bırakmak hem de uzun bir aranın ardından Avrupa potasına girmek istiyor. Yönetim ve teknik ekibin de planı, ligi en iyi noktada bitirip Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu erken açma tehlikesinden uzak kalmak.

ANALİZ GREEN, PLAN SOLSKJAER'DEN

Eyüpspor'u teknik ekipten Tom Green analiz ederken raporunu Solskjaer'e verdi. Rakip ile ilgili detaylar oyunculara tek tek aktarıldı ve neler yapılması gerektiği barkovizyonda gösterildi. Eyüp ile Beşiktaş arasındaki maç, diğer yandan ligin en az gol yiyen iki takımının mücadelesi olacak. Ev sahibi ekip, şu ana dek 23 maçta filelerini 21 kez düşürerek ligin zirvesinde yer alırken bir gol fazlasını kalesinde gören siyah-beyazlılar, bu alanda ikinci sırada bulunuyor.